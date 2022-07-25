Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.
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Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам виставляти валютний курс
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Додано: Вів 02 сер, 2022 09:11
Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам...
Пропонуємо до обговорення:
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Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам виставляти валютний курс
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:45
Ну не может же он признаться, что просто слямзили идею рашкованов сколько то там летней давности. Вот и рассказал)))
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:10
Re: Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам...
есть чо? (с)
теперь и в обменииках
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