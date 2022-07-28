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Понад 25 тисяч українців отримали 6500 гривень за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Серед українців, що отримали допомогу у 6500 грн в рамках програми "єПідтримка", понад 25 тисяч осіб отримали її помилково – вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати.
Дивися повний текст Понад 25 тисяч українців отримали 6500 гривень за \"єПідтримкою\" помилково
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:40
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