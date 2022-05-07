Естонія подасть пропозицію про заборону туристичних віз громадянам росії до країн Європейського Союзу вже найближчого тижня.
Дивися повний текст
Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 сер, 2022 11:53
Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС
Додано: Чет 04 сер, 2022 11:54
Отличное решение! Давно уже нужно было неандертальцам запретить выезд за пределы своей зоны обитания. Пусть в сибирь ездят для смены обстановки.
Додано: Чет 04 сер, 2022 16:17
Цікаво а що ще вони повинні з нами зробити щоб наша найвеличніша влада заборонила вїзд цим людожерам ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|