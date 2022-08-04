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У Києві викрили шахрая, який
намагався зняти з чужого...

У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:26

У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві правоохоронці викрили шахрая, який за допомогою гримування та підроблення документів намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони гривень.

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У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:27

пастиж оказался некачественным

а вот откуда дровишки то есть инфа о счете - очень интересно

и банк - зеленый же полагаю:?
cohan
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