Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж нерухомість Промінвестбанку в елітному передмісті Києва.
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Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:43
Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть
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Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть
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