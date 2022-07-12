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Елітні квартири Промінвесту
в Конча-Заспі продадуть

Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:43

Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж нерухомість Промінвестбанку в елітному передмісті Києва.

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Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:43

Цікаво, для кого Промінвестбанк будував ці квартири в Кончі-Заспі?
tapack0wal
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