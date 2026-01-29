shapo написав: Я же уже писал ранее что вы ничего не знаете ни о Израиле,ни о этом регионе, но пытаетесь рассуждать. Вы не поверите ,но из-за границы прилетают те,кто давно снялся с воинского и иного учёта и небязан служить,только добровольно. Какие оповещения в 21 веке если когда произошло 07.10.23 все кто мог,даже генералы в отставке ехали на своих машинах на юг к Газе когда правительство ещё чесало репу и не принимало никаких решений. Естественно,такой продолжительной войны 2,5 года в Израиле не было с 1948г и многие резервисты служат и по 300, и по 500 дней. Естественно,есть и ухилянты,но их никто не бусифицирует,а вызывает повестками как ультраортодоксов которые устраивают демонстрации с лозунгами " умрем,но служить не пойдем!" Но повторяю - идти воевать и умирать в конце концов это решение самого резервиста,а не его командира. Да и армия там другая - вперёд идут офицеры которые и гибнут чаще.
понятно що не повірю, що до цих пір летять з закордону воювати. Ох уж ці сказочніки. Но я підожду ще років 2) воно всеодно вилізе як вилізло як там мирняк записками попереджають Офіцери кажете впереді? На білих конях під знаменом давіда?) Понятно я не знаю регіону но лапшу відрізнити можу. Та й інтернет поки ще не відключили
а що не так з попередженнями мирного населення? попереджають. але якщо ХАМАС облаштувався ПІД цивільним будинком, як вони полюбляють - то так, будинок постраждає - після попередження. у вас інша інфо - наведіть
а ваше відношення до євреїв як істиного вірянина РПЦ ми розуміємо
Banderlog написав: понятно що не повірю, що до цих пір летять з закордону воювати. Ох уж ці сказочніки. Но я підожду ще років 2) воно всеодно вилізе як вилізло як там мирняк записками попереджають Офіцери кажете впереді? На білих конях під знаменом давіда?) Понятно я не знаю регіону но лапшу відрізнити можу. Та й інтернет поки ще не відключили https://www.jpost.com/israel-news/article-852595 це було рік тому. І коментарі я теж почитав
И что в этой статье отлично от того,что я написал ранее? Демонстрации на Каплан с требованием отставки правительства проходили и до 07.10.23, продолжились и после. Про лапшу. Разница между нами в том,что я четвертый год живу в Израиле ,мой сын в июле - августе 2014г дважды заходил в Газу как военный врач хотя как единственный ребенок не имел права это делать без нашего согласия, его друзья служат и сейчас,причем одному уже предлагали должность главного травматолога армии и он уже майор. Именно сын мне рассказал как устроена израильская армия и кто там идёт вперёд,а не стоит на холме руководя солдатиками как Чапаев в совковом фильме. Понятно,что после Мариуполя и Бучи трудно поверить,что можно воевать по-другому ,но для такого любителя фактов ,наверное,будет несложно подсчитать,что даже по лживым данным Минздрава Газы погибло аж 75000 человек на пятачке в 40*12 км с населением 2,5 млн человек