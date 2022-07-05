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Ринок праці зростає досить динамічно: хто найбільш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Щотижнева кількість розміщених вакансій зростає на 10%. Ринок праці зростає досить динамічно. Про це журналісту розповів провідний експерт ринку праці Сергій Марченко.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:48
Колись дуже-дуже допомогли Speak Up та репетитор Ліля Горбатенко. А зараз перейшов на EnglishDom - онлайн школа англійської - там є платформа онлайн, додаткові вправи та спікінг клаби. Тому мої найкращі рекомендації цим двом школам)
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