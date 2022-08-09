Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі.
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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
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Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11
Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...
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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11
До войны на предприятии платили 300 у.е,и если что-то не нравится говорил сам директор валите на Польшу, а таких как вы за забором полно.
Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07
Чому ви не пишете про те, що в Польщі податки набагато більші? І ціни в середньому на послуги на охорону здоров‘я набагато вищі?
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