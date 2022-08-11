RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки платять в Україні
та Польщі на одних і тих самих...

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...

Пропонуємо до обговорення:
Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі.

Дивися повний текст
Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11

До войны на предприятии платили 300 у.е,и если что-то не нравится говорил сам директор валите на Польшу, а таких как вы за забором полно.
spasky_sergey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07

Чому ви не пишете про те, що в Польщі податки набагато більші? І ціни в середньому на послуги на охорону здоров‘я набагато вищі?
lion14_1985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:31

Ріелтори в Україні мають більше ніж в Поляків
tvinniko2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:01

Вы на деньги, а ровняйте часы отработанные.
aleck19761018
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:29

Щось малі ви цифри ставите,тільки приїхали з відтіль. Менше 3000 злотих там не заробиш,і то це повним дном маеш бути
stemnuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:56

  aleck19761018 написав:Вы на деньги, а ровняйте часы отработанные.

Часы просмотра сериалов в рабочее время считать? :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2199
З нами з: 26.02.18
Подякував: 606 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
McDonald’s відновлює роботу в Україні
R2 » Чет 11 сер, 2022 17:52
2 64
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 21:09
Andrey2512
Для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше...
R2 » Чет 11 сер, 2022 12:29
0 55
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 12:29
R2
Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит...
R2 » Сер 10 сер, 2022 21:17
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 21:17
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.