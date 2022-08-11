Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі.
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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
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Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11
Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...
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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11
До войны на предприятии платили 300 у.е,и если что-то не нравится говорил сам директор валите на Польшу, а таких как вы за забором полно.
Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07
Чому ви не пишете про те, що в Польщі податки набагато більші? І ціни в середньому на послуги на охорону здоров‘я набагато вищі?
Додано: Чет 11 сер, 2022 12:29
Щось малі ви цифри ставите,тільки приїхали з відтіль. Менше 3000 злотих там не заробиш,і то це повним дном маеш бути
Додано: Чет 11 сер, 2022 19:56
Додано: П'ят 12 сер, 2022 06:59
Чому середня цифра заробітної плати в Україні у Вашій таблиці така висока? Це брехня!!! На заході України таких заробітних плат далеко не має! В нас Мінімальна заробітна плата+- 2000 грн. Ось весь потолок. Тому люди вимушені їхати на заробітки за кордон! Влада не дбає про те, щоб на батьківщині лишалися кваліфіковані працівники. Їм байдуже, яка в кого освіта,і ким працюєш. Дипломи і досвід не цікавлять нікого!!! Головне, щоб податки брати з усього, і усіх в т.ч і заробітчан, які тяжко заробляють кошти для своїх родин!!! І пересилають їх сюди для підтримання економіки своєї країни!
Навіть, якщо порівняти зарплати на Заході України та в Центрі то різниця разюча! Невже по усій країні мешкають не ті самі люди, Українці! Бумага все стерпить....
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