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Як працює «друкарський верстат»
і до чого це може призвести

Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 01:19

Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести

Пропонуємо до обговорення:
Сполучення «друкарський верстат» у свідомості багатьох українців – це апарат, що розташований у Києві, на якому безперервно друкують нові, хрусткі гривневі купюри.

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Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести
R2
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