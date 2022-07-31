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Експерти назвали курс долара,
який очікується найближчим...

Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:59

Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні найближчим часом може наблизитися до офіційного і стабілізуватися на позначці в 37-38 гривень.

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Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим часом
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:00

Побачимо першого-десятого жовтня. Володар, який тримав людей за дурнів стане шутом гороховим.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:19

Re: Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим

Люди прочитали новину, і за старою звичкою пішли по обмінкам
Diman
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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