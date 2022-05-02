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Finance.ua: Як повернути
переплату за газ

Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:59

Finance.ua: Як повернути переплату за газ

Пропонуємо до обговорення:
Корисна інструкція
До газовиків часто звертаються клієнти, які мають переплату за газ або ж помилково сплатили за його споживання.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:59

Ви якщо такий грамотний юрист то порадьте краще Нафтогазу як перерахувати гроші за сплачений газ клієнтами облгазів.У мене юридично немає переплати за сплачений газ за травень Киівоблгаззбуту,я заплатив по разунку який мені виставив Киівоблгаззбут і з яким у мене був договір на постачання газу.Юридично з Нафтогазом у мене боргів немає за травень бо я 8 червня офіційно заключив договір з Нафтогазом на приєднання і надав Нафтогазу квитанцію за сплату газа за травень.Ну і як ви юрист можете пояснити цю ситуацію?
skokovv32
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:48

"Споживачі, які не знали щодо переведення до постачальника останньої надії, продовжували платити своєму попередньому постачальнику. І виявилося, що Нафтогазу вони заборгували, а газзбуту переплатили."

ЩО ЦЕ ЗА ПУРГА???


нафтогаз має самостійно зарбрати гроші інакше люди його візьмуть на вила
повидумували тут
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:29

Саме цікаве, що пропонують писати у заяві, що "прошу повернути помилково перераховані кошти" , тобто - це я помилився, вина моя, ось вам усі мої документи, завірені, підписані, ще до списку треба добавити "лист вибачення". А хрен вам. Ви накосячили, ви і розбирайтесь між собою.
alexandr_hod
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:42

Рівнегаззбут ні фіга не повертає. Всі документи зробив, підписав, вислав на електронку contact@rvgaszbut.com.ua. Дозвонитись нереально. По ходу, 1700 грн коту під хвіст. Бардак
revutskyrv
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:29

ТОВ "РІВНЕГАЗ ЗБУТ" щодня повертає кошти переплати

Кошти переплати повертаємо щодня! Заяви споживачів опрацьовуємо у порядку черги, як тільки вона буде оброблена, Ви отримаєте відповідь. Наразі дуже багато звернень отримуємо від наших клієнтів, тому є певні затримки у наданні відповідей. Але не турбуйтесь всі звернення будуть обов'язково опрацьовані. Перепрошуємо за незручності та затримки з відповідями.
osavchuk
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