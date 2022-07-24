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Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07
Пропонуємо до обговорення:
Середні світові ціни на продовольство продовжують знижуватися четвертий місяць поспіль – у липні значення Індексу цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) знизилось на 8,6% від рівня цін у червні.
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R2
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07
Це у світі знижуються а у нас тількі ростуть.
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blackwi
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:32
blackwi написав:
а у нас тількі ростуть.
На всякий случай -- вы "Світові ціни" в у.е., надеюсь, считаете?
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_hunter
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:40
_hunter написав: blackwi написав:
а у нас тількі ростуть.
На всякий случай -- вы "Світові ціни" в у.е., надеюсь, считаете?
Почему в y.e? Во Франции и Германии в евро считают, в Польше в злотых, в Великобритании в фунтах, у нас в гривне.
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Евгений Н.
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