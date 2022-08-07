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Курс долара в Україні може злетіти: виникла ще одна причина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 сер, 2022 08:20
Пропонуємо до обговорення:
З понеділка, 8 серпня, почало діяти рішення № 1053 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яким скасовано майже всі введені з 24 лютого обмеження на роботу на ринку капіталів та товарних ринків.
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R2
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:20
Такие мелочи. Главное с табло курс убрать.
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blackwi
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:00
столько умных "экономических" слов, а по сути выдадут получку кохозникам да боевые солдатам и вот он удар гривней по обменникам. А курсы с вывесок зря убрали - народ заходит толпами внутрь посмотреть курс и создается живой ажиотаж без причины. Придумавшему убрать таблички например в Греции, по всей Азии и даже на Маврикии у входа в рестораны (кроме Велюров канеш) ставят ценники на популярные блюда, это нормально, каждый рекламирует свой товар прохожим как хочет.
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svk_neo
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:07
Забебали Меняйлы своим курсом и загоном оленей по всему городу, когда бы ты не купил, всегда прогадаешь. Это не нормально когда на Лесю Украинку 20 табличок с курсами, в одном доме 3 обменки, все больше бизнесов нет. Перейти на Евро, пускай загоняют на Форексе и идут что-то делать в реальный сектор. Хороших 10% барыг займуться работой.
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барсик
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:08
Причина роста курса: НБУ печатает гривну быстрее, чем в Обухове печатают туалетную бумагу.
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priem_metalla86
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:13
барсик
а остальные 90%?
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uaprofi
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