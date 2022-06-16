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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 сер, 2022 09:42
Депозиты предлагают,а кому дают кредиты)))? Сами банки и переводят гривну в доллары, а потом населению отдадут бумагу
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seamen0706
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Додано: Сер 10 сер, 2022 10:06
разве в каких-то приличных банках дают больше 15%? минус 20% налога = 12% годовых. В условиях начинающегося банкопада неприличные - не рассматриваем.
seamen0706 написав:
а кому дают кредиты)))? Сами банки и переводят гривну в доллары, а потом населению отдадут бумагу
на мое удивление, дали 90к "оплата частями" на 8 месяцев. но у меня валютный фоп в нем же
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Moneta
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Додано: Сер 10 сер, 2022 10:15
Глпва НБУ шевченко открыто декларирует вклады за границей, а нам советуют грифневые депозиты в воюющей стране.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 11:17
Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))
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antey1969
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Додано: Сер 10 сер, 2022 12:44
antey1969 написав:
Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))
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_hunter
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Додано: Сер 10 сер, 2022 18:23
_hunter написав: antey1969 написав:
Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))
Нет, конечно, но есть закон сообщающихся сосудов.
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antey1969
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