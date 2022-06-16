НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

Халва-халва-халва.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 сер, 2022 06:05
Додано: Чет 18 сер, 2022 08:58
Додано: Чет 18 сер, 2022 18:11
Slon_Nosov я прикалывался,какие таблетки, что у вас с чувством юмора))
народ пошел серьёзный шутки не воспринимает без смайликов
кстати кассы госбанков сухие, что обещает дальнейший рост
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