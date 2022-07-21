У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 20:26
Бред, нет таких зарплат. Даже не платят за дез.ср-ва, кровь, оздоровительные. Ничего не платят. Зато за одни сутки 80 капельниц, не считая другой работы ЭКГ, приём, выписка, уход за больным и т.п.
Додано: Чет 11 сер, 2022 22:05
Первинна ланка, не Феофанія. (Сімейний лікар) 1800декларацій. Підтверджую(24150 сума до оподаткування=-19.5%). З боку держави фінансування в порядку, маю знайомих в нсзу та моз, а от розподіл на місцевому рівні(на рівні лікарні), тут є питання(хто як хоче так і крутить, потрібний жорсткий контроль.
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