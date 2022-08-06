Компанія Freelancehunt провела дослідження та склала портрет українського фрилансера під час війни.
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Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит на їхні послуги зростає
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Додано: Сер 10 сер, 2022 21:17
Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит...
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Дивися повний текст
Скільки заробляють фрилансери під час війни і чому попит на їхні послуги зростає
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:17
"Большинство фрилансеров (74,79%) получают до $500 в месяц", "средний доход до $1000 получают 15,76% исполнителей" Чудесатая арифметика. Видимо, у тех, кто "до $500 в месяц", доход побольше. И нет, если бы хотели сказать, что 15.76% получают $500-1000, то так бы и написали. Для $1000-2000 указали же.
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