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Мешканці зон активних бойових
дій отримають додаткові...

Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 05:08

Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові...

Пропонуємо до обговорення:
10 тисяч українців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати.

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Мешканці зон активних бойових дій отримають додаткові виплати: хто скільки отримає
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 06:28

Просто интересно почему в списке областей, жителям которых могут назначить выплаты, нет Луганской обл. (которая оккупирована почти полностью и где были ну очень активные боевые действия) и Запорожской обл. (большая часть которой сейчас тоже оккупирована), но есть Днепропетровская - на территории которой активных боевых действий не было в принципе. Л - логика?
WallNutPen
 
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