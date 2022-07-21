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Не тільки "Січ": 12 банків
України опинилися на межі...

Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:12

Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі...

Пропонуємо до обговорення:
Банк "Січ" став першим банком, який визнали неплатоспроможним за несплату відсотків щодо рефінансування НБУ (у сумі 67,5 млн грн).

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Не тільки \"Січ\": 12 банків України опинилися на межі банкрутства - Forbes
R2
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