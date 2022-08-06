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McDonald’s відновлює роботу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 сер, 2022 17:52
Пропонуємо до обговорення:
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s знову відкривається в Україні. Точної дати відкриття ресторанів ще немає, але спочатку заклади планують відкрити у Києві та в західних областях, а потім в інших містах країни.
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R2
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Додано: Чет 11 сер, 2022 17:52
Вообще странно, что они закрылись. Ничего им не мешало работать ни в Днепре, ни в Запорожье, ни в Киеве. Это как с Розеткой - везде позакрывались, а когда стало совсем туго - открылись и дальше работают.
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balta_laska
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Додано: Чет 11 сер, 2022 21:09
Тут ждут нападения с Белорашки, а они решили открыться
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Andrey2512
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