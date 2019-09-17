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Швейцарія змінила правила
надання соціальної допомоги...

Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:47

Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Швейцарії оголосила, що розглядатиме фінансовий стан українських біженців під час розгляду запитів на отримання соціальної допомоги.

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Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:48

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