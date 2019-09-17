Влада Швейцарії оголосила, що розглядатиме фінансовий стан українських біженців під час розгляду запитів на отримання соціальної допомоги.
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Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:47
Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги...
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Дивися повний текст
Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям
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