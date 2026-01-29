  #<1 ... 17579175801758117582>
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 17:01

Може й пілоти пішки пройдуть ...;)

9 травня 2026 року в Москві відбудеться військовий парад з нагоди 81-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, однак без традиційної демонстрації техніки.
У складі пішої колони пройдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і родів військ. Водночас вихованці суворовських та нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також механізована колона участі не братимуть.
Авіаційна частина параду, за даними Міноборони РФ, передбачає проліт пілотажних груп, а наприкінці заходу штурмовики Су-25 мають “розфарбувати небо” у кольори російського прапора.
https://tsn.ua/svit/parad-u-moskvi-9-tr ... 71849.html

Птахи СБС вполювали та уразили два гвинтокрила противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл рф у 150 км від ЛБЗ.
Польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд, відвідала зграя малеееньких, але Волелюбних Українських Птахів СБС.
Ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. В результаті нанесеного удару знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів, що потрапив у око дрона. 
Слідкувати результати СБС наживо:Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА»https://sbs-group.army/
МАДЯР 29.04.26
fler
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 17:21

  flyman написав:[
, хоча за березень, злі язики, кажуть в межах похибки при розбомбелених 40% УЛ, тобто бочки згоріли, але відвантеження йшло, як так?



Пожар в усть луга почався 25 березня.
ЕШФ: «подавай мені за березень падіння експорту 50% по всім портам , а інакше не кажіть мені про падіння» 😅
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 17:44

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Писали (в августе или в сентябре?), что уже делают по 2-3 штуки в сутки. Ладно, на обещание роста выпуска не будем обращать внимание. С октября прошло уже больше 200 дней, т.е. должны были выпустить уже больше 400 ракет даже по 2 в день.

Дивно що ви очікували чогось іншого від команди п***. Для багатьох людей це було очевидно ще у 19, до вас починає доходити тільки зараз.

О выпуске заявляла фирма-производитель, а не команда п***. Причём, заявляли не раз.
О том, что больше всего врут на войне, я писал ещё в начале войны.
А вообще, интересно получается - Hotab меня обвиняет в недооценке успехов Фламинго, вы - наоборот, в излишней доверчивости. :)
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 18:03

  sashaqbl написав:Дивно що ви очікували чогось іншого від команди п***. Для багатьох людей це було очевидно ще у 19, до вас починає доходити тільки зараз.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... D0%B7_2022)
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 18:05

парад

то буде парад з блекаутом?
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 18:07

ЛАД


Hotab меня обвиняет в недооценке успехов Фламинго


Це де?
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 18:08

вялым по губам дональддаку)))

"Без нас ви б говорили французькою": Чарльз III підколов Трампа"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/04/29/8032388/

потролить тампония святое дело)))

"железные копыта" заржавели походу....
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 18:39

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Писали (в августе или в сентябре?), что уже делают по 2-3 штуки в сутки. Ладно, на обещание роста выпуска не будем обращать внимание. С октября прошло уже больше 200 дней, т.е. должны были выпустить уже больше 400 ракет даже по 2 в день.

Дивно що ви очікували чогось іншого від команди п***. Для багатьох людей це було очевидно ще у 19, до вас починає доходити тільки зараз.

Питання в іншому.
Як можна очікувати, не кажу вже про перемогу, а про хоча б якийсь мінімально позитивний для нас фінал цієї війни, якщо знати, що при владі така "команда п***"? Та ніяк.
І якщо це зрозуміти, то мінськи, стамбули, лондони та інші анкоріджі — не така вже й зрада з капітуляцією, бо доля УНР — варіант значно гірший.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 29 кві, 2026 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 18:49

  Schmit написав:І якщо це зрозуміти, то мінськи, стамбули, лондони та інші анкоріджі — не така вже й зрада з капітуляцією.


У тебя каминг-аут

Ти топишь за - "а какая разница ? пусть тогда россияне воруют ... а Украина пусть капитулирует" ?

Или нет ? )
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всі бачили інтерв'ю списанного лондонського посла, де він обіцяє після смерті послати сина на відбиття Криму та кордонів 1991року(до смерті того вже, ще ненародженного маршальського спадкоємця)???
