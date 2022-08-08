Ситуація на ринку нерухомості в столиці є складною з часів світової фінансової кризи 2008 року, а в дечому навіть перевершує її.
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Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості
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Додано: Нед 14 сер, 2022 21:02
Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз...
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Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості
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