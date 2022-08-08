RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кожен третій забудовник може
стати банкрутом: прогноз...

Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:02

Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на ринку нерухомості в столиці є складною з часів світової фінансової кризи 2008 року, а в дечому навіть перевершує її.

Дивися повний текст
Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз ринку нерухомості
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98266
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:02

И шо...Буиттолькодорожать отменяется?... И єто только начало.
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:45

Blackwi, и это только начало! ((
выезд 10% платежеспособного и экономически активного населения и не такие чудеса подкинет.
Ждём инверсии вторичный\первичный по цене, и чрез полгода-год может быть стоит покупать, если войну выиграем.
Вот и все думки от "инвесторов" в жилую, для коммерческих все плохо с 2021г. и лучше не станет ((
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 398
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може...
R2 » Нед 14 сер, 2022 21:05
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 сер, 2022 21:05
blackwi
Курс долара в Україні може злетіти: виникла ще одна причина
R2 » Вів 09 сер, 2022 08:20
4 988
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 13:13
uaprofi
На які виплати може розраховувати військовий під час...
R2 » Пон 08 сер, 2022 14:47
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 14:47
zagadum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2215)
14.08.2022 23:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.