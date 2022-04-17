В останні дні кілька великих банків Волл-стріт почали пропонувати допомогу в угодах із російськими борговими зобов'язаннями.
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Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом — Reuters
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Додано: Пон 15 сер, 2022 16:46
Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом...
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Західні інвестбанки відновили торгівлю російським боргом — Reuters
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