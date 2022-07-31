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Рейтинг міст, де комфортно
жити на 1000 доларів

Рейтинг міст, де комфортно жити на 1000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51

Рейтинг міст, де комфортно жити на 1000 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Через стрімке зростання цін у світі все більше людей намагаються переглянути свій бюджет та скоротити певні статті витрат. Дехто навіть замислюється над тим аби переїхати у більше дешеві частини світу.

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Рейтинг міст, де комфортно жити на 1000 доларів
R2
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Ця інформація лише для вільних людей
Сергей69
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:00

За 1000$ і в Україні жити дуже комфортно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:07

Да на 1000 долларов в любом городе Украины жить можно, у нас люди на меньше живут.
andrejgubal965
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:29

Re: Рейтинг міст, де комфортно жити на 1000 доларів

было бы не лишним озвучить определение "комфортной жизни", что оно в себя включает
Примат
 
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Кейптаун - это там где выгнали белых из города ?
lostloseppua
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:02

  Примат написав:было бы не лишним озвучить определение "комфортной жизни", что оно в себя включает

действительно, что такое жить комфортно???
У меня сосед считает в сутки пить 2 литра пивусика и значит он достиг уровня своего комфорта :P
Работникам завода дали летом путёвку на Азовское море с 3х разовым питанием - для них это жизнь комфорт.
А кто то работает на удалёнке и живёт в Англии - тоже комфортно
Игорь Алексеевич
 
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