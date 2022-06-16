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В "Укрпошті" розповіли,
коли з'являться нові марки

В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:52

В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час інформаційного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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В \"Укрпошті\" розповіли, коли з'являться нові марки
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