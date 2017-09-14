Умови - це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а все, в тому числі і відносини між людьми.
Верес вказав, що йому завжди! щастило з командирами-начальниками. (Тому завжди! вдавалося відстоювати інтереси своїх людей). Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником, і що б він при цьому зробив --- залишилося загадкою.
А так: він в як вільний художник... і, як в Матриці , обирав собі (своїм людям) будь-яку зброю для виконання задач... (Це його слова). ______________________ І важливий момент з отого 2,5 годинного інтерв'ю --- фактично червоною лінією через всю розмову проходить моя частина, моя (військова) родина, мої люди... мої. (як ото "Моя власна Польща...").
А про загальні проблеми, про загальний вихід-рішення жодного слова.. (Це ні добре, ні пагано. Це констатація). Добре, що не було а-ля нехай кожен, як я...
відносини між людьми в его части зависят от него как от командира. Он их определяет. Кроме того, у него есть возможность выбора людей. И оружия. "Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником", - возможно, и нет. Хотя при достаточной твёрдости и мужестве часто удаётся. Но проблема именно в том, что наличие отдельных отличных частей не обеспечивает отличную армию. Так же, как Мадяр давно, когда ещё был командиром батальона или даже раньше приводил данные о количестве уничтоженных его подразделением целей в % от всех целей, уничтоженных ЗСУ. Цифры не помню, но достаточно большие. Если бы так работали все, то враг был бы уже разгромлен. Но проблема в том, что все так работать не могут. С одной стороны, не у всех такие возможности по матобеспечению и личному составу. С другой стороны, например, у пехоты не может быть такого количества уничтоженных целей, как у "Птахів Мадяра", а без пехоты, которая держит фронт, работа его подразделения, так же, как и артиллерии, просто невозможна. Враг его легко и быстро уничтожит.
ЛАД написав:Добавлю к вопросу о морали. Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ). На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.
дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.
Ну что ж. Поздравляю. Вы уже сравнялись с песикотом. "віддавати Донбас" незручно, перебуваючи де завгодно. Тем более херсонские и запорожские земли. Но вопрос стоит, не придётся ли позже отдавать ещё какие-то. Из Краматорска беженцев пока не больше, чем из Харькова. Много своих квартир передали жители западных областей беженцам их Харькова? Или не передали, а хотя бы поделили?
друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше.
Давно ли такие "українські патріоти", как вы, на это согласились? Ещё недавно вы пели совсем другие песни. И как же беженцы из Донецка, Бахмута, Авдеевки?
під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
Мне глубоко наплевать на их потери чем больше, тем лучше. Но сколько мы "втрачаємо й на фронті, й в тилу"? Это вы не считаете? Мне как-то всё равно, что "основа Раші", важно, что этой основы ей хватает. Наши налёты на НПЗ, безусловно, полезны, но все эксперты признают, что это не приводит к решающим последствиям, их достаточно быстро восстанавливают.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Утверждение так себе. А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе. Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.
_hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
видать давно вы не нюхали дым отечества помимо мобилизации последние полгода добавилось стрессов только если свободный выезд и выехавшие не будут призывать ни к "перемоге", ни к "капитуляции" - это более-менее справедливое условие.
jump написав:Представники СБУ, прокуратури, поліції, ДСНС вийшли з міста до того, як туди вторглася російська армія. Обороняти Херсон залишилися тероборона, що складалася з добровольців, якими командували кадрові офіцери. Їм бракувало засобів, щоб навіть просто перекрити в'їзні шляхи до міста.
"Херсон опинився без тих людей, які повинні були його обороняти. Не було не тільки військових, але й правоохоронців... Я не хочу вішати ярлики на наших правоохоронців, але, на жаль, серед тих людей, які вийшли реально захищати місто, я побачив тільки хлопців з патрульної поліції", - пригадує Володимир Миколаєнко. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpw1xxk7z7ko
Справедливости ради, "Представники СБУ, прокуратури, поліції, ДСНС" не способны и не должны остановить/оказать сопротивление наступающей армии. Разве что в ситуации, когда нужно немного задержать наступающие войска до близкого подхода своей армии. Такой ситуации в Херсоне не было. В Харькове сопротивление оказала всё-таки армия, что бы там не говорили всякие ТРО. Хотя понятно, что людям хочется подчеркнуть свою роль и заслуги. Без армии ничего бы не получилось.
Я готов ввести серьёзные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. Как вы знаете, приверженность НАТО к ПОБЕДЕ была значительно ниже 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами — шокирующая! Это сильно ослабляет ваши переговорные позиции и возможности торга с Россией.
В любом случае, я готов действовать, когда вы будете готовы. Просто скажите «когда». Я считаю, что это, вместе с тем, если НАТО как группа введёт тарифы в размере 50–100% на Китай (которые будут полностью сняты после окончания войны России с Украиной), также окажет большую помощь в ЗАВЕРШЕНИИ этой смертельной, но БЕЗУМНОЙ, войны.
Китай имеет сильное влияние, почти контроль над Россией, и эти мощные тарифы разрушат этот контроль.
Это не ВОЙНА ТРАМПА (она бы никогда не началась, если бы я был президентом!), это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь её остановить и спасти тысячи жизней россиян и украинцев (только на прошлой неделе погибло 7 118 человек. БЕЗУМИЕ!).
Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединённых Штатов.
"Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседников"
Трамп уже никогда не отмоется от красной дорожки на Аляске .... Потому что, красная дорожка и аплодисменты - это действия, а не слова
_hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання: 1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох? 2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть? 3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
_hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання: 1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох? 2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть? 3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
1 - А що для них зміниться з відкриттям кордонів ? навпаки, багатьох літніх людей 75+ зможуть вивезти їх діти у затишні країни. самі вони наврядчи наважуться поїхати у невідомі края 2 - а для чого відкрили кордони для 22 річних , якщо до перемоги ще 10 років, як вам циганка тоді наврочила ? 3 - так військові ж за перемогу, якщо випускаєте молодь , а за несь весь світ - то їм на підкриплення шукайте мотивованих бадьорих негрів до 40 з "усього світу що за нас"