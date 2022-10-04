Підзаробіток з перегляду реклами

Обовязково при реєстрації вам буде наданий пароль який вам потрібно буде записати. Хочу звернути вашу увагу що цей проект тільки почав розвиватися і десь можуть виникати помилки на сайті, одразу з власного досвіду про декілька скажу якщо при перегляді реклами виникає помилка 503 рекомендую повернутись назад та знову відкрити ссилку тої самої реклами, якщо таймер зависає при перегляді рекомендації тіж самі. На данний час в день можно заробити 15 грн.,при цьому витративши на це 30 хв свого часу в майбутньому розробники обіцяють заробіток 40 грн в день.
Це не лохотрон, і не фінансова піраміда, розробники самі потрапили на подібну аферу і вирішили створити чесний проект.
На даний час виводити можно від 100 грн., і тільки по понеділкам.
Сюди скину їхню офіційну группу в телеграмі де вони діляться новинами щоб ви були вкурсі всіх подій -