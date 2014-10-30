Мониторинг обменников криптовалют

По мере все большего принятия криптовалютного рынка, повышается необходимость обмена цифровых денег на фиат и наоборот, фиата на крипту. И все больше и больше обменников и бирж предлагает свои услуги, желающим купить либо обменять криптовалюту. Но как, учитывая большое количество таких компаний, сделать правильный выбор, не нарвавшись на мошенников и не потеряв деньги из за невыгодного курса? Как правило, каждый обменный пункт имеет свои особенности курсообразования и курс одной и той же валюты может сильно отличаться. Просто забивать в поиске и исследовать сотни курсов, дело непрактичное. Чтобы найти выгодный курс, не потратив на это много времени, используйте
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