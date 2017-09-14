|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:23
UA написав: fler написав:
Бетон написав:
Никто не вернётся.
Но выедут сотни тысяч. Я
, например, выеду и десятки знакомых
.
Бетон, ви маєте житло за кордоном і достатньо грошей, щоб забезпечити собі існування на той час, поки не знайдете роботу.
Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні? Тоді вони кинуть роботу тут і поїдуть шукати ТАМ? Цікаво, де і ким вони тут працюють, що готові кинути роботу, наприклад, у віці 30-45 років? (зазвичай це пік кар'єри)
Бетон шукає
роботу. АААА!!!
Після початкового етапу першого замовлення його порвуть на сотню бетончиків.
Буде орати на інглише - В чергу сучи діти....Вас багато а я один.
Ну ладно ладно, согласен я
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5795
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:39
І як вони виїдуть ті "десятки знайомих"? Всі покупили довідки?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22937
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:39
hxbbgaf написав:
Знущаються зі старих людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу ту 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць! Отака влада..
я переплутав гілку?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11008
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:45
Banderlog написав: Shaman написав:
твоя негативна суб'єктивна думка зарахована. пропозиції є? в тебе немає...
а оце про відстрілюють - й вбивство Парубія, й вбивство Ганула - це все російський слід, чого ти дурню верзеш? та й з Фаріон не зрозуміло, з чого це звичайний хлоп поїхав й просто вбив Фаріон...
а кримінальні вбивства є в будь-якій країни - цим ти що хотів сказати?..
кримінальні?))) Це політичні вбивства і російський слід там притянутий за вуха.
Кримінальних теж явно побільшало, поки вони захистом прав жінок та дітей займаються.
Пропозиції є.
Цю барбершопну шпану разом з тьолочками на фронт. в патрульні відбирати серед пенсіонерів мвс, з татухами кульчиками в носі бровях та без пуза не брати
вбивства Ганула та Парубія - звісно політичні. але як ти так впевнено відкидаєш руський слід. слідство бачить, а він вважає по-іншому. буває таке... про кримінальні вбивства - це про Одесу, там що хотів сказати? що за гроші можуть вбити - відкрив Америку...
ні старі менти нам не потрібні. а то як жалітися на корупцію - так перші, як починають зміни - перші волають залишити як є...
а взагалі бачу багата бурчання на молодь - вік?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11008
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|168436
|
|
|1493
|364862
|
|
|6076
|1058690
|
|