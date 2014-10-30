Мониторинг обменников криптовалют

Доброго времени суток, уважаемые посетители форума!
По мере все большего принятия криптовалютного рынка, повышается необходимость обмена цифровых денег на фиат и наоборот, фиата на крипту. И все больше и больше обменников и бирж предлагает свои услуги, желающим купить либо обменять криптовалюту. Но как, учитывая большое количество таких компаний, сделать правильный выбор, не нарвавшись на мошенников и не потеряв деньги из за невыгодного курса? Как правило, каждый обменный пункт имеет свои особенности курсообразования и курс одной и той же валюты может сильно отличаться. Просто забивать в поиске и исследовать сотни курсов, дело непрактичное. Чтобы найти выгодный курс, не потратив на это много времени, используйте Мониторинг на Wellcrypto.io.
Наш ресурс собрал информацию по сотням обменных пунктов и включил в мониторинг только прошедшие проверку обменники. Плюс ко всему, здесь мы собираем отзывы пользователей о работе обменников, включенных в наш список. Для Вашего удобства, обменные пункты отсортированы по наилучшему курсу.
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Существует расхожее мнение, что технически все обменные сервисы устроены одинаково, а различаются лишь интерфейсом. На самом деле это не так, просто эти различия скрыты от глаз пользователей. При этом на виду, кроме самого интерфейса, остаются только скорость работы, необходимость верификации (или ее отсутствие) и конечно же вопрос сопровождения и помощи.
Скорость
Все обменники работают или в автоматическом (самый быстрый), полуавтоматическом или в ручном режимах. Эту информацию всегда можно уточнить у оператора, используя чат на сайте обменного пункта. Также скорость обмена зависит и от работы платежных систем, особенно это касается криптовалют. В некоторых случаях ожидание может занимать несколько часов, но это скорее редкость.
Верификация
Другими словами – это возможность анонимности.
Полная анонимность – никакой регистрации не предусмотрено, однако при этом невозможно доказать, кто отправитель или получатель монет, если возникает такая необходимость;
Возможность анонимности – регистрация предусмотрена, но пользователь сам выбирает оставлять e-mail или еще какие-то свои данные.
Обязательная верификация – необходимость подтверждения личности перед совершением обмена.
На практике же безопасность и надежность иногда идут вразрез с анонимностью, поэтому стоит принимать обдуманное решение перед обменом. Верификацию проходят один раз, после чего многие направления обмена переводятся в автоматический режим и совершаются без каких-либо задержек.
Поддержка
На наш взгляд, особенно для новичков, отсутствие онлайн поддержки это однозначный повод искать другой обменник. Грамотная служба поддержки - это именно тот помощник, который должен обратить внимание на все важные детали и может сопровождать вас до окончательного завершения обмена.
Классическая процедура обмена состоит из трех этапов:
Пользователь выбирает направление перевода средств и создает заявку. Обязательно при этом должен отображаться текущий курс и информация о комиссии (дополнительная плата за обмен).
После этого пользователь получает некоторое время (например, 15 минут) на оплату заявки по указанным реквизитам. При этом курс может быть зафиксирован либо с этого момента, либо с момента получения первых транзакций (этот вопрос тоже всегда можно уточнить у оператора).
Третий этап - это ожидание зачисления средств. Статус заявки обычно отображается на текущей странице.
Если зарегистрироваться, то статус заявки и историю своих обменов всегда можно будет увидеть в личном кабинете. На практике это надежнее и более удобно.
А выбрать проверенный обменник с оптимальным курсом по конкретному направлению можно прямо сейчас используя Мониторинг на Wellcrypto.