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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

Додано: Вів 16 сер, 2022 12:52 Мониторинг обменников криптовалют Доброго времени суток, уважаемые посетители форума!



По мере все большего принятия криптовалютного рынка, повышается необходимость обмена цифровых денег на фиат и наоборот, фиата на крипту. И все больше и больше обменников и бирж предлагает свои услуги, желающим купить либо обменять криптовалюту. Но как, учитывая большое количество таких компаний, сделать правильный выбор, не нарвавшись на мошенников и не потеряв деньги из за невыгодного курса? Как правило, каждый обменный пункт имеет свои особенности курсообразования и курс одной и той же валюты может сильно отличаться. Просто забивать в поиске и исследовать сотни курсов, дело непрактичное. Чтобы найти выгодный курс, не потратив на это много времени, используйте Мониторинг на Wellcrypto.io .



Команда сайта собрала информацию по сотням обменных пунктов и включила в мониторинг только прошедшие проверку обменники. Плюс ко всему, здесь мы собираем отзывы пользователей о работе обменников, включенных в наш список. Для Вашего удобства, обменные пункты отсортированы по наилучшему курсу.



Наш ресурс еще достаточно молодой, поэтому функционал добавляется и совершенствуется в процессе. Будем рады обратной информации от Вас!



Wellcrypto - знаем где наилучшие курсы криптовалют!



По мере все большего принятия криптовалютного рынка, повышается необходимость обмена цифровых денег на фиат и наоборот, фиата на крипту. И все больше и больше обменников и бирж предлагает свои услуги, желающим купить либо обменять криптовалюту. Но как, учитывая большое количество таких компаний, сделать правильный выбор, не нарвавшись на мошенников и не потеряв деньги из за невыгодного курса? Как правило, каждый обменный пункт имеет свои особенности курсообразования и курс одной и той же валюты может сильно отличаться. Просто забивать в поиске и исследовать сотни курсов, дело непрактичное. Чтобы найти выгодный курс, не потратив на это много времени, используйтеКоманда сайта собрала информацию по сотням обменных пунктов и включила в мониторинг только прошедшие проверку обменники. Плюс ко всему, здесь мы собираем отзывы пользователей о работе обменников, включенных в наш список. Для Вашего удобства, обменные пункты отсортированы по наилучшему курсу.Наш ресурс еще достаточно молодой, поэтому функционал добавляется и совершенствуется в процессе. Будем рады обратной информации от Вас!- знаем где наилучшие курсы криптовалют! Wellcrypto

Представник компанії Повідомлень: 5 З нами з: 15.08.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 сер, 2022 08:10 Принцип работы обменника криптовалют



Скорость



Все обменники работают или в автоматическом (самый быстрый), полуавтоматическом или в ручном режимах. Эту информацию всегда можно уточнить у оператора, используя чат на сайте обменного пункта.

Также скорость обмена зависит и от работы платежных систем, особенно это касается криптовалют. В некоторых случаях ожидание может занимать несколько часов, но это скорее редкость.



Верификация



Другими словами – это возможность анонимности.



Полная анонимность – никакой регистрации не предусмотрено, однако при этом невозможно доказать, кто отправитель или получатель монет, если возникает такая необходимость; Возможность анонимности – регистрация предусмотрена, но пользователь сам выбирает оставлять e-mail или еще какие-то свои данные. Обязательная верификация – необходимость подтверждения личности перед совершением обмена. На практике же безопасность и надежность иногда идут вразрез с анонимностью, поэтому стоит принимать обдуманное решение перед обменом. Верификацию проходят один раз, после чего многие направления обмена переводятся в автоматический режим и совершаются без каких-либо задержек.



Поддержка



На наш взгляд, особенно для новичков, отсутствие онлайн поддержки это однозначный повод искать другой обменник. Грамотная служба поддержки - это именно тот помощник, который должен обратить внимание на все важные детали и может сопровождать вас до окончательного завершения обмена.



Классическая процедура обмена состоит из трех этапов:



Пользователь выбирает направление перевода средств и создает заявку. Обязательно при этом должен отображаться текущий курс и информация о комиссии (дополнительная плата за обмен). После этого пользователь получает некоторое время (например, 15 минут) на оплату заявки по указанным реквизитам. При этом курс может быть зафиксирован либо с этого момента, либо с момента получения первых транзакций (этот вопрос тоже всегда можно уточнить у оператора). Третий этап - это ожидание зачисления средств. Статус заявки обычно отображается на текущей странице. Если зарегистрироваться, то статус заявки и историю своих обменов всегда можно будет увидеть в личном кабинете. На практике это надежнее и более удобно.



А выбрать проверенный обменник с оптимальным курсом по конкретному направлению можно прямо сейчас используя Мониторинг на Wellcrypto . Существует расхожее мнение, что технически все обменные сервисы устроены одинаково, а различаются лишь интерфейсом. На самом деле это не так, просто эти различия скрыты от глаз пользователей. При этом на виду, кроме самого интерфейса, остаются только скорость работы, необходимость верификации (или ее отсутствие) и конечно же вопрос сопровождения и помощи.Все обменники работают или в автоматическом (самый быстрый), полуавтоматическом или в ручном режимах. Эту информацию всегда можно уточнить у оператора, используя чат на сайте обменного пункта.Также скорость обмена зависит и от работы платежных систем, особенно это касается криптовалют. В некоторых случаях ожидание может занимать несколько часов, но это скорее редкость.Другими словами – это возможность анонимности.На практике же безопасность и надежность иногда идут вразрез с анонимностью, поэтому стоит принимать обдуманное решение перед обменом. Верификацию проходят один раз, после чего многие направления обмена переводятся в автоматический режим и совершаются без каких-либо задержек.На наш взгляд, особенно для новичков, отсутствие онлайн поддержки это однозначный повод искать другой обменник. Грамотная служба поддержки - это именно тот помощник, который должен обратить внимание на все важные детали и может сопровождать вас до окончательного завершения обмена.Классическая процедура обмена состоит из трех этапов:Если зарегистрироваться, то статус заявки и историю своих обменов всегда можно будет увидеть в личном кабинете. На практике это надежнее и более удобно.А выбрать проверенный обменник с оптимальным курсом по конкретному направлению можно прямо сейчас используя Wellcrypto

Представник компанії Повідомлень: 5 З нами з: 15.08.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 сер, 2022 23:45 Эволюция обменников криптовалют



Первый обменник, где можно было обменять криптовалюту (тогда только биткоины) на доллары, был создан в далеком 2010-м. За последующие 12 лет принципиальных изменений в самой схеме их работы не происходило за исключение популяризации систем P2P.



Некоторые обменники становились похожи на ночные киоски, где продают «все, что хоть раз спросили» с бегущей строкой и неоновыми вывесками. Другие придерживались минимализма. В любом случае алгоритм взаимодействия через интернет сводился к следующему:



Обменный пункт принимает заявку с указанной суммой, курсом и реквизитами; клиент в течении определенного времени переводит средства или криптовалюту обменнику; после этого обменник возвращает клиенту то, что указано в заявке. Для работы с наличными стали открываться отдельные офисы, оборудованные по аналогии с традиционными обменниками валют. И сейчас уже есть возможность заказать курьерскую доставку наличных во многих больших городах по всему миру.



С популяризацией обменов P2P некоторые обменники взяли на себя роль посредников для поиска «встречных заявок». Согласно указанной на таких сайтах информации они автоматически производят поиск по размещенному объявлению встречного объявления, размещенного другим Пользователем, с соответствующим условиям объявления типом обмена обратной направленности. В результате, получается что Пользователи совершают обмен между собой, а сервис берет комиссию за организацию процесса. Звучит немного странно, но для клиента все эти действия остаются за кадром и происходящее на экране практически совпадает с описанной выше схемой.



За годы развития этого вида деятельности, нормой стала поддержка актуальных стандартов безопасности соединения, онлайн чат с оператором, обязательное присутствие в мониторингах обменных пунктов.



Другими словами, появление обменников криптовалют было закономерным явлением. И до сих пор это один из самых простых и быстрых способов для покупки или продажи криптовалюты. Безудержное ралли криптовалют сделало их очень популярными среди инвесторов. Не новость, что «Бычьи» рынки во все времена притягивали инвесторов и трейдеров. В сочетании со снижением доверия к традиционным валютам и тем, что такой процентный прирост встречается крайне редко, мы получаем закономерное повышенное внимание и спрос на любые «крипто-активы».Первый обменник, где можно было обменять криптовалюту (тогда только биткоины) на доллары, был создан в далеком 2010-м. За последующие 12 лет принципиальных изменений в самой схеме их работы не происходило за исключение популяризации систем P2P.Некоторые обменники становились похожи на ночные киоски, где продают «все, что хоть раз спросили» с бегущей строкой и неоновыми вывесками. Другие придерживались минимализма. В любом случае алгоритм взаимодействия через интернет сводился к следующему:Для работы с наличными стали открываться отдельные офисы, оборудованные по аналогии с традиционными обменниками валют. И сейчас уже есть возможность заказать курьерскую доставку наличных во многих больших городах по всему миру.С популяризацией обменов P2P некоторые обменники взяли на себя роль посредников для поиска «встречных заявок». Согласно указанной на таких сайтах информации они автоматически производят поиск по размещенному объявлению встречного объявления, размещенного другим Пользователем, с соответствующим условиям объявления типом обмена обратной направленности. В результате, получается что Пользователи совершают обмен между собой, а сервис берет комиссию за организацию процесса. Звучит немного странно, но для клиента все эти действия остаются за кадром и происходящее на экране практически совпадает с описанной выше схемой.За годы развития этого вида деятельности, нормой стала поддержка актуальных стандартов безопасности соединения, онлайн чат с оператором, обязательное присутствие вобменных пунктов.Другими словами, появление обменников криптовалют было закономерным явлением. И до сих пор это один из самых простых и быстрых способов для покупки или продажи криптовалюты. Wellcrypto

Представник компанії Повідомлень: 5 З нами з: 15.08.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:31 Особенности P2P обменников криптовалют



Обычно на P2P-обменниках всего две функции – купить и продать. При этом комиссию около 1% от суммы сделки обычно обменнику платит продавец, а покупатель получает точную сумму в соответствии с указанным курсом. Еще одним оригинальным преимуществом для покупателя будет возможность в некоторых случаях рассчитаться, например, подарочными картами.



Если говорить о безопасности сделки, то на время обмена обменник блокирует средства продавца, и в случае его отказа завершить сделку, покупатель сможет все равно получить свои средства подав апелляцию.



Однако на практике не всегда все так гладко и существуют разные схемы обмана, которые сводятся либо к продаже краденных монет, либо к возможности не заплатить за отправленную криптовалюту. И не смотря на системы рейтингов и прочие способы защиты пользователей подобные истории на P2P-обменниках регулярно имеют место быть.



Выводы каждый может сделать самостоятельно, как и принимать решение о том стоит ли более выгодный, на первый взгляд, курс обмена, риска потерять свои средства. А если добавить сюда низкую ликвидность, и вероятность потерять кучу времени если вдруг продавец отойдет от компьютера и не завершит сделку… Возможно, использование для покупки или продажи криптовалюты Мониторинга , в котором представлены только те обменники, которые успешно прошли строгую проверку, окажется более надежным и безопасным решением. С каждым днем растет количество желающих стать владельцами криптовалюты, но при этом далеко не всем интересны такие понятия как услуги кастодианов, стакан ордеров, рыночные сводки и разные типы ордеров. Самым простым решением кажется прямой обмен, а чтоб не тратиться на дополнительную комиссию можно использовать P2P. Но так ли это на самом деле просто?Обычно на P2P-обменниках всего две функции – купить и продать. При этом комиссию около 1% от суммы сделки обычно обменнику платит продавец, а покупатель получает точную сумму в соответствии с указанным курсом. Еще одним оригинальным преимуществом для покупателя будет возможность в некоторых случаях рассчитаться, например, подарочными картами.Если говорить о безопасности сделки, то на время обмена обменник блокирует средства продавца, и в случае его отказа завершить сделку, покупатель сможет все равно получить свои средства подав апелляцию.Однако на практике не всегда все так гладко и существуют разные схемы обмана, которые сводятся либо к продаже краденных монет, либо к возможности не заплатить за отправленную криптовалюту. И не смотря на системы рейтингов и прочие способы защиты пользователей подобные истории на P2P-обменниках регулярно имеют место быть.Выводы каждый может сделать самостоятельно, как и принимать решение о том стоит ли более выгодный, на первый взгляд, курс обмена, риска потерять свои средства. А если добавить сюда низкую ликвидность, и вероятность потерять кучу времени если вдруг продавец отойдет от компьютера и не завершит сделку… Возможно, использование для покупки или продажи криптовалюты, в котором представлены только те обменники, которые успешно прошли строгую проверку, окажется более надежным и безопасным решением. Wellcrypto

Представник компанії Повідомлень: 5 З нами з: 15.08.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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