Мониторинг обменников криптовалют

Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:31

С каждым днем растет количество желающих стать владельцами криптовалюты, но при этом далеко не всем интересны такие понятия как услуги кастодианов, стакан ордеров, рыночные сводки и разные типы ордеров. Самым простым решением кажется прямой обмен, а чтоб не тратиться на дополнительную комиссию можно использовать P2P. Но так ли это на самом деле просто?Обычно на P2P-обменниках всего две функции – купить и продать. При этом комиссию около 1% от суммы сделки обычно обменнику платит продавец, а покупатель получает точную сумму в соответствии с указанным курсом. Еще одним оригинальным преимуществом для покупателя будет возможность в некоторых случаях рассчитаться, например, подарочными картами.Если говорить о безопасности сделки, то на время обмена обменник блокирует средства продавца, и в случае его отказа завершить сделку, покупатель сможет все равно получить свои средства подав апелляцию.Однако на практике не всегда все так гладко и существуют разные схемы обмана, которые сводятся либо к продаже краденных монет, либо к возможности не заплатить за отправленную криптовалюту. И не смотря на системы рейтингов и прочие способы защиты пользователей подобные истории на P2P-обменниках регулярно имеют место быть.Выводы каждый может сделать самостоятельно, как и принимать решение о том стоит ли более выгодный, на первый взгляд, курс обмена, риска потерять свои средства. А если добавить сюда низкую ликвидность, и вероятность потерять кучу времени если вдруг продавец отойдет от компьютера и не завершит сделку… Возможно, использование для покупки или продажи криптовалюты, в котором представлены только те обменники, которые успешно прошли строгую проверку, окажется более надежным и безопасным решением.