Про це повідомляє НБУ.
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Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:26
Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ
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Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ
Додано: Вів 16 сер, 2022 15:26
Уже вижу очереди желающих положить гривну в банк под 6% годовых. Хотя уже ничему не удивляюсь, особенно вранью зеленой власти.
Додано: Вів 16 сер, 2022 16:21
Если считать вклады в "иноземний валюте" за гривневі кошти, то конечно они будут расти.
А при курсе под соточку - так и вовсе удвоятся.
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