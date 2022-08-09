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Гривневі кошти українців
у банках зростають – НБУ

Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:26

Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

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Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:26

Уже вижу очереди желающих положить гривну в банк под 6% годовых. Хотя уже ничему не удивляюсь, особенно вранью зеленой власти.
blackwi
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:21

Если считать вклады в "иноземний валюте" за гривневі кошти, то конечно они будут расти.

А при курсе под соточку - так и вовсе удвоятся.
Moneta
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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