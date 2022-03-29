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Що таке Зелена картка
і навіщо вона потрібна

Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:59

Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна

Плануєте поїздку за кордон на автомобілі?

Бажаєте заздалегідь знати, з якими несподіванками стикаються водії по той бік кордону та отримати покроковий алгоритм дій, що робити “раптом щось”?

Тоді завітайте на наш безкоштовний вебінар де експерт з більш ніж 8 ми річним досвідом в сфері страхування надасть практичних порад для вашої безтурботної подорожі автошляхами Європи.

В прямому онлайн ефірі обговоримо наступні питання:

📌 Як підготувати авто до поїздки закордон

📌 Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна

📌 В яких країнах діють поліси Зелена картка

📌 Що робити при настанні страхової події за кордоном

📌 Які штрафи застосовуються до водіїв в Європі

📌 Електронний поліс: як оформити, перевірити дійсність, продовжити термін дії

📌 Як змінювалися вартість та як вплинув курс на ціноформування


По завершенню презентації спікер приділить час та надасть відповіді на особисті запитання глядачів, щодо страхування та/або врегулювання збитків вразі
настання ДТП за кордоном.

Крім того всіх учасників чекає приємний бонус від сайту Мінфін

Дата проведення: 18 серпня 2022 року
Час: 12:00 до 14:00.
Формат: онлайн
Вартість: БЕЗКОШТОВНО

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:26

Шановні форумчани, нагадуємо!

Якщо бажаєте отримати вичерпну й актуальну інформацію щодо поліса, запрошуємо на безкоштовний тематичний вебінар, який відбудеться 18 серпня о 12:00.

Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 14.09.13
Подякував: 872 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:49

Ірина_
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Повідомлень: 3391
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