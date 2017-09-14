ЛАД написав:

P.s. И ещё момент. Пожалуй главный.У специалистов, возможно, и были какие-то сомнения. Причём, это был достаточно узкий круг. А речь идёт о "широких народных массах", которых уверяли в абсолютной надёжности и безопасности АЭС. Вы сами когда узнали об аварии на Ленинградской АЭС? Подозреваю, значительно позже. Не так много людей хорошо знают конструкцию реактора и понимают какие риски существуют. И они помалкивают. Здесь, вроде, таких нет.И я говорил как раз о том, что явозможен ливзрыв реактора АЭС, хотя знаю и понимаю принцип работы и общую схему реактора. Но высказать сколько-ниюудь квалифицированное суждение по этому вопросу не могу.Сегодня, после нескольких произошедших аварий АЭС у людей другое отношение. В результате в некоторых странах вообще отказались от АЭС.Так что к чему было ваше возражение не очень понятно.Желание прицепиться к мелочи, оставив в стороне суть затронутого вопроса?