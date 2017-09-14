Флаймен а чего ты сегодня калмыков вспоминал и их оепатриацию в Китай в 18 веке? Что навело ? Я просто тоже недавно изучал вопрос, как их сначала геноцидом, они откочевали на Волгу , там тоже обидели ,да так, что решили обратно вернуться к геноцидникам-китайцам. И по дороге их ещё казахи замучали Но у меня голова постоянно забита кумыками/Калмыками , а ты чего ?
ЛАД написав:Масштабы несколько разные. Авария на Ленинградской АЭС.
Работники станции говорили о выбросах в полтора миллиона кюри, тогда как советские власти в 1990 году назвали это число сильно завышенным
https://surl.li/gqhbnr Даже если верить работникам станции, а не властям, то это 1,5х10*6 кюри. Авария на Чернобыльской АЭС
Суммарная активность выброса, включая инертные радиоактивные газы, составила, по данным НКДАР и МАГАТЭ, до 14⋅10*18 Бк (примерно 38⋅10*7 Ки...)
https://surl.li/zrvuaw Т.е. по выбросу радиации разница минимум в 250 раз. И хотя тип реактора одинаковый, причины аварии сильно отличаются. На Ленинградской АЭС не было взрыва реактора.
Т.е. вы продвигаете мысль - при разных последствиях в результате аварии не может быть одних и тех же причин, которые привели к авариям. Мысль, что одни и те же причины могует привести к разным масштабам не допускается.
ЛАД написав:Ну и, например, "Существование концевого эффекта было обнаружено в 1983 году во время физических пусков 1-го энергоблока Игналинской АЭС и 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС ([22], с. 54)". Всего за 2 года до катастрофы. Многие недостатки конструкции ещё не были известны.
Цитаты из приведенных вами статей по двум авариям: Ленинград
Хотя к аварии привели множественные проектные ошибки РБМК (большой положительный пустотный коэффициент реактивности, положительный быстрый мощностной коэффициент реактивности, слишком медленная аварийная защита, недостатки систем контроля и регистрации параметров реактора, невозможность для персонала узнать текущий ОЗР в переходных режимах), которые приведут к Чернобыльской аварии в 1986 году, непосредственно в 1975 году аварию вызвал концевой эффект, приведший к локальному перегреву и последующей разгерметизации одного канала и повреждению соседних[1][5].
Чернобыль
Реактор РБМК-1000 обладал рядом конструктивных недостатков и по состоянию на апрель 1986 года имел десятки нарушений и отступлений от действующих правил ядерной безопасности[22], на любом из реакторов типа РБМК (на апрель 1986 года в эксплуатации было 15 реакторов на 5 станциях), о чём конструкторам было известно за годы до катастрофы. За месяц до катастрофы в газете «Літературна Україна» была опубликована статья Л. Ковалевской «Не частное дело», описывающая ошибки при строительстве третьей очереди ЧАЭС. Несмотря на известные проблемы, до аварии не предпринимались меры по повышению безопасности РБМК ([22] с. 60). К тому же действовавший на момент аварии регламент допускал режимы работы, при которых могла произойти подобная авария без вмешательства персонала при вполне вероятной ситуации ([22] с. 91).
Два из этих недостатков имели непосредственное отношение к причинам аварии. Это положительная обратная связь между мощностью и реактивностью , возникавшая при некоторых режимах эксплуатации реактора, и наличие так называемого концевого эффекта, проявлявшегося при определённых условиях эксплуатации.
ЛАД написав:P.s. И ещё момент. Пожалуй главный. У специалистов, возможно, и были какие-то сомнения. Причём, это был достаточно узкий круг. А речь идёт о "широких народных массах", которых уверяли в абсолютной надёжности и безопасности АЭС. Вы сами когда узнали об аварии на Ленинградской АЭС? Подозреваю, значительно позже. Не так много людей хорошо знают конструкцию реактора и понимают какие риски существуют. И они помалкивают. Здесь, вроде, таких нет. И я говорил как раз о том, что я не знаю возможен ли ядерный взрыв реактора АЭС, хотя знаю и понимаю принцип работы и общую схему реактора. Но высказать сколько-ниюудь квалифицированное суждение по этому вопросу не могу. Сегодня, после нескольких произошедших аварий АЭС у людей другое отношение. В результате в некоторых странах вообще отказались от АЭС. Так что к чему было ваше возражение не очень понятно. Желание прицепиться к мелочи, оставив в стороне суть затронутого вопроса?
Увидел редактирование в виде добавления PS. Где-то читал, что ка курской от экспериментировать отказались.
Если бы вы точно сформулировали излагаемое, например так:
До Чернобыля в широких народных массах была уверенность, что такая авария невозможна.
то я бы и не среагировал. Да, опять же читал, что в ЦК КПСС был сектор по надзору АЭС. А говорите, что мелочи. )