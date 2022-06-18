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У Кабміні наполягають на
поверненні акцизів на бензин:...

У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31

У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин:...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки України заявили, що якщо акциз на пальне все ж таки запровадять, бензин і дизпаливо на заправках, швидше за все, не подорожчають.

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У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин: що буде з цінами
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:31

Це що б компенсувати втрату 7млрд. на місяць главдорожнику.
blackwi
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