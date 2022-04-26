З 18 серпня набули чинності введені Естонією обмеження на перетин кордону країни росіянами, які мають видані республікою шенгенські візи.
Дивися повний текст
Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 сер, 2022 11:56
Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Естонія закрила для росіян із шенгеном доступ на свою територію
Зараз переглядають цей форум: Andrey2512 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|