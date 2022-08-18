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Finance.ua: Як купити валюту
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Кілька варіантів
Девальвація національної валюти, що посилилася внаслідок розв'язаної росією повномасштабної війни проти України та зростання курсу гривні до валюти, підігріває інтерес українців до купівлі іноземної валюти (передусім доларів США та євро). У такий спосіб вони намагаються хоч якось захистити свої заощадження від інфляції.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:48
Приват не дає конвертувати на валютну картку.
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filya777ukraine
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:40
кщо добре пошукати, можна знайти відділення, де продадуть декотру суму валюти за приємним курсом 39,10 грн за долар.
У разі, якщо готівкової валюти у відділенні немає, можна придбати безготівкову на картку банку з подальшим її замовленням та зняттям.
пруфы в студию.
где такое?
для "своих"?
или под "придбанням безготівкової валюти" на картку имеется ввиду с помощью свинских схем через 30 кругов ада через всякие алтынбанки, чешско-польские спорительни и тому подобные революты ? (хотя там уже вроде и гривню приват давным-давно то и не выпускает).
а напрямую с грн привата на дол.привата - как легально одним-двумя движенимями купить валюту ?
или это просто в статье применен журналистский приемчик, чтоб привлечь аудиторию.
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Alex2007
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:36
Ой - та це просто стаття . Хтось щось побачив для себе нове ? Ні . Дрібні суми міняються і так переважно в обмінках зараз - бо в банках проблематично . Чи комусь дуже треба безготівкову гривню на валюту ? так це зовсім інші історії ...
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Puente
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:29
Alex2007 написав:
пруфы в студию.
где такое?
для "своих"?
или под "придбанням безготівкової валюти" на картку имеется ввиду с помощью свинских схем через 30 кругов ада через всякие алтынбанки, чешско-польские спорительни и тому подобные революты ? (хотя там уже вроде и гривню приват давным-давно то и не выпускает).
а напрямую с грн привата на дол.привата - как легально одним-двумя движенимями купить валюту ?
или это просто в статье применен журналистский приемчик, чтоб привлечь аудиторию.
А где написано, что "с грн Привата на дол Привата"?
В отделениях Привата продают за нал(!) с зачислением на валютную карту Привата. Вон на соседнем форуме ( который здесь многие не любят, а зря) уже несколько дней это обсуждают.
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Искатель
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:14
Искатель
Таки да, извиняюсь - что-то действительно было (то-ли "пока еще есть", то-ли "было, уже нет").
Почитал, но вот только не понял, как это оформлено (а то там чел на ресурсе написал, что какими-то двумя чеками) и, главное, по какому выходному курсу этот аукцион щедрости (около-кассовый или около-карточный курс) ?
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Alex2007
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