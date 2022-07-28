Розрив між готівковим та офіційним курсом зростає.
Дивися повний текст
Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:14
Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта
Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:52
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:02
Re: Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта
лучше перейти на доллар в стране, тогда не будет проблем с курсом
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:08
Re: Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта
Пусть расскажут что будет с гривной.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|