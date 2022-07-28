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Що буде з доларом цієї
осені: пояснення експерта

Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:14

Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта

Пропонуємо до обговорення:
Розрив між готівковим та офіційним курсом зростає.

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Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:14

А є ті хто чекає по 8???...
blackwi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:19

По 25 есть.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:52

  eduard_k написав:По 25 есть.


народ по 25 в очередь за теми кто ждёт по 8. А по 5 уже отоварились :P ))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:02

Re: Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта

лучше перейти на доллар в стране, тогда не будет проблем с курсом :)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:08

Re: Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта

Пусть расскажут что будет с гривной.
копейка
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