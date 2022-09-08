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Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 сер, 2022 19:50
Пропонуємо до обговорення:
У середині квітня у Києві Міністерство соціальної політики України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння.
Дивися повний текст Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
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R2
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Додано: Суб 20 сер, 2022 19:50
Что мне делать,если деньги пришли,но я их не получила,потому что,в этото момент я переоформляла паспорт
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ludmilastovbur811
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Додано: Пон 26 вер, 2022 15:37
Здравствуйте. Можно узнать почему мне не приходит третья выплата ООН. В мае и июне были, а июле уже нет
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Додано: Вів 27 вер, 2022 14:29
Добрый день.Почему мы с ребенком не получили последнюю выплату?За 2 месяца деньги пришли и больше выплат нет.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:31
Добрый день. Прошло уже 2 месяца после оформления заявки на выплаты ООН. Я переселенка с 6-ти летним ребенком. Осталась без работы. Заявка на протяжении всего этого времени принята. Дозвониться на горячую линию невозможно. Писала на электронную почту, запросили данные, ни ответа, ни привета... как получить помощь?
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:09
Здравствуйте. Можно узнать почему мне не приходит вторая выплата ООН. В августе была а за сентябрь нет.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 20:41
Добрый вечер. Хотела узнать в августе получила выплаты и в сентябре,а в октябре другим пришло мне ещё нет. Можно узнать почему
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langova22tatana01
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