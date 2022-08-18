Національний банк провів емісію ще 30 млрд. грн. шляхом придбання державних облігацій в уряду.
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НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду
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Додано: Сер 24 сер, 2022 10:29
НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду
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НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду
Додано: Сер 24 сер, 2022 17:04
Re: НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду
Для грошей терміново потрібні гелікоптери.
Додано: Чет 25 сер, 2022 08:04
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