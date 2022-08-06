Про це повідомляє Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
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Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет України у війні
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Додано: Сер 24 сер, 2022 12:47
Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет...
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Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет України у війні
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:22
Re: Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет.
Тю, то для чого купували супутника якщо паритету ще нема?
Для чого викинули гроші на те що й так нам дають безкоштовно?
Додано: Сер 24 сер, 2022 23:05
За три роки на Велике Будівництво було витрачено 13 мільярдів доларів. Це 3000 HIMARS.
Додано: Чет 25 сер, 2022 10:08
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