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Якість води
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:58
Мизантрóп написав: sequence написав:
rjkz написав:
..дистилляция - радикальная стадия
дистилляция - это моя любимая стадия, но правда, речь не о воде ))
Ох, чувствует моя задница, модерация будет лютовать ))
тоже довожу до 40-45% содержания воды
с 40% воды в смеси вы обожжете пищевод и заработаете быстро рак желудка.
Может, все же 60% воды?
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sequence
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:33
sequence написав: antey1969 написав:
..
В Штатах говорят контроль за водой получше, нужно бурить сразу туда.
за насос платить разоришься, очистка дешевле обойдется.
По поводу "контроль за водой получше" - видел пару видосов с Техаса
, где из-за массой добычи нефти методом гидроразрыва в краны пересичных попадает жижа неведомого химического состава
То-то же! Теперь ясно че попаданец-даг такой злой...
Видимо от такой воды чет выросло не то
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Додано: Чет 25 сер, 2022 18:48
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GALeon
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:56
GALeon написав:
https://t.me/info_zp/14163?single
как воздух возле местных труб заводов
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