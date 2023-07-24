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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:35
Академія Мінфіна
Шановні форумчани!
Нагадуємо про
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:23
Академія Мінфін разом з Олексієм Козирєвим підготувала інтенсивний курс “Антикризові інвестиції”, де ви за декілька днів навчитесь керувати своїми особистими фінансами, зможете створити свій фінансовий план і отримаєте актуальну інформацію про можливості для інвестування під час війни.
Що саме ви навчитесь з цього інтенсиву:
✅ Проаналізуєте найпоширеніші помилки, які допускає більшість під час криз;
✅ Визначите основні параметри, на які слід звертати уваги при оцінці інвестицій;
✅ Навчитесь правильно створювати та диверсифікувати резервний фонд.
✅ Проаналізуєте можливості інвестування в різні активи під час війни, враховуючи дійсні заборони;
✅ Виокремите ті інструменти, в які зараз вигідно інвестувати.
Тож, долучайтесь до інтенсивного курсу та розвивайтесь разом з 🚀
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Додано: Сер 03 тра, 2023 16:52
Шановні форумчани, нагадуємо, про
Додано: П'ят 02 чер, 2023 07:41
Шановні форумчани, вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯
Послухати можна тут:
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Додано: Пон 24 лип, 2023 17:56
22 липня в Академії Мінфін День народження! 🥳
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Академія Мінфін пропонує широкий спектр курсів, що допоможуть вам опанувати навички управління особистими фінансами, зрозуміти складність інвестиційних інструментів та забезпечити ваш фінансовий успіх. Незалежно від вашого рівня знань і досвіду, у нас ви завжди знайдете курс, який відповідає вашим потребам та допоможе вам зрости. 💼💰
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