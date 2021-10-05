|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лис, 2025 01:22
tidnet написав:
Виявилось, що перераховувати самому собі кошти - це дуже підозріло і підпадає під закон про тероризм
Оно во всех банках подозрительно. Я и с Моней объяснялся по этому поводу и с Авангардом. У Мони и блок счетов при этом был. Так что, если по этому принципу, то предложение должно звучать: "Вкрай не рекомендую усі українські (недо)банки!"
Кстати, именно с Райфом пока в этом плане проблем не было, хотя тоже в него со своих счетов в других банках переводил не так уж мало. Наоборот, за наличие оборота даже определённые плюшки предложили.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6122
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Суб 01 лис, 2025 18:00
tidnet написав:
Шановні форумчани! Вкрай не рекомендую цей недобанк! Також заблокували рахунки, добре що встиг зняти свої кошти, які перерахував з Моно і ПУМБа. Це їм дуже не сподобалося. Виявилось, що перераховувати самому собі кошти - це дуже підозріло і підпадає під закон про тероризм. Що вони там курять я не знаю.
Добрий день.
Розуміємо, що блокування рахунку стало несподіванкою і могло вплинути на Ваші плани. Хочемо пояснити, що Райф є великим системним європейським банком, який суворо дотримується вимог чинного законодавства та постанов НБУ. Саме тому ми ретельно перевіряємо кожну операцію, адже це необхідно для гарантування безпеки та захисту коштів наших клієнтів. Процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Маємо на меті розібратись в ситуації та допомогти Вам з її вирішенням, тому будемо вдячні, якщо Ви нам напишете у приватні повідомлення Ваші дані (ідентифікаційний код та контактний номер телефону).
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 07:09
RaifHelp написав:
Процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Головне не вийти під час перевірки самим на себе. Всі добре знають, хто у цьому ланцюжку насправді спонсорує державу-агресора.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8946
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 02 лис, 2025 08:03
klug написав: RaifHelp написав:
Процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Головне не вийти під час перевірки самим на себе. Всі добре знають, хто у цьому ланцюжку насправді спонсорує державу-агресора.
Винєпанімаєтє єтадругоє ©
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2524
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:17
-7% на онлайн-замовлення в Eva з Visa від Райфуhttps://news.finance.ua/ua/7-na-onlayn- ... -vid-rayfu
пропозиція діє з 01.11.2025 по 30.11.2025
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:19
Цієї осені заощаджуйте на повну з бізнес-рахунком від Райфуhttps://news.finance.ua/ua/ciyei-oseni- ... -vid-rayfu
пропозиція діє з 01.11.2025 по 30.11.2025
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 15:47
-7% на онлайн-замовлення в Eva з бізнес-картками Visa Business та Visa Platinum Business від Райфуhttps://news.finance.ua/ua/7-na-onlayn- ... -vid-rayfu
пропозиція діє з 01.11.2025 по 30.11.2025
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1554
|1044876
|
|
|1357
|306835
|
Пон 03 лис, 2025 12:20
IDAN
|
|1600
|590347
|
|